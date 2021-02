Giuntoli e Gattuso: il malcontento di alcuni calciatori

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ritorna sull’aria che si respira in casa Napoli. Una situazione mal gestita e che lascia scontenti in molti. Sotto accusa non ci sarebbe solo il tecnico, Gattuso, ma anche il ds Giuntoli, reo di non aver risolto per tempo alcune questioni interne allo spogliatoio azzurro. Al momento è evidente che non ci sia coordinamento tra proprietà ed area tecnica e il quotidiano afferma che in rosa ci sarebbero alcuni giocatori non proprio ben disposti verso l’allenatore di cui non apprezzano i metodi ed il suo schierarli fuori ruolo.