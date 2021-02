Gian Piero Gasperini (all. Atalanta): “La finale di Coppa Italia è un colpo da non fallire”

Questa sera al “Gewiss Stadium” di Bergamo gli orobici affronteranno gli azzurri di mister Gattuso, per cercare di staccare il pass per la finale di Coppa Italia. Ieri in conferenza stampa le parole di Gian Piero Gasperini “Per l’Atalanta non è da tutti i giorni giocare una semifinale di Coppa Italia, sarà un’occasione da non fallire, ma anche il Napoli avrà il nostro stesso pensiero. All’andata allo stadio Diego Armando Maradona abbiamo dimostrato di essere competitivi, però è chiaro che lo 0-0 ci costringerà a vincere la partita. Il gruppo sa perfettamente che non sarà una partita facile, dopo il 3-3 subito contro il Torino, paradossalmente giocare dopo pochi giorni una gara simile, ci può dare importanti stimoli ad ottenere il massimo. E’ un match dove i margini di errori saranno ridotti al minimo e dovremo sfruttare ogni occasione che avremo, a differenza dell’andata”.

Fonte: Giancarlo Gnecchi