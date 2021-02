Gattuso in conferenza: “Se sarà ultima spiaggia, non dovete chiederlo a me”

In conferenza stampa, Rino Gattuso, viene interrogato sulla possibilità di essere arrivato all’ ultima spiaggia. Il riferimento è alla prossima partita con la Juventus. Il tecnico ha risposto: “Se si tratti o meno di ultima spiaggia non spetta a me dirlo. Bisogna chiederlo alla società. Certo, quando le cose vanno male, sono io il maggiore responsabile, ma io non posso pensare a quante possibilità ancora ho. Devo lavorare, non sono il primo e non sarò certo l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine”