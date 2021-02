(Formazioni) Atalanta-Napoli, Zapata favorito su Muriel. Ballottaggio a centrocampo per Gattuso

Questa sera al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli cercherà di staccare il pass per la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Gli orobici dovranno fare a meno dello squalificato Romero e degli infortunati Sutalo e Hateboer. La buona notizia è la convocazione di Maehle, ma si deciderà all’ultimo se farlo giocare dal primo minuto. In attacco Pessina, Ilicic e Zapata in vantaggio su Muriel. In casa azzurra l’attacco sarà composto da Lozano, Osimhen, rientro dal primo minuto dopo Bologna e Insigne. A centrocampo Bakayoko in vantaggio su Demme, con Zielinski ed Elmas ai lati. In difesa scelta obbligata Maksimovic-Rrahmni.

Fonte: CdS