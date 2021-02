[Formazioni] – Atalanta/Napoli: Ringhio con gli uomini contati si affida anche alla Primavera

Ringhio a differenza dell’andata contro l’Atalanta quando propose la difesa a tre si affiderà al 4-3-3 anche perché nel reparto difensivo ha gli uomini contati: Koulibaly è indisponibile per la positività al Covid-19 (assente per lo stesso motivo anche Ghoulam) e Manolas si è infortunato alla caviglia contro il Genoa e dovrà restare fermo per un po’ di tempo fermo ai box. La coppia centrale verrà composta da Maksimovic, in difficoltà a Genova, e di Rrahmani che invece dopo l’esordio negativo contro il Verona ha dato segnali di ripresa domenica contro la formazione allenata da Ballardini. I due terzini saranno Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, in panchina è rimasto solo un altro difensore, il terzino sinistro Mario Rui: Gattuso ha convocato due giovani, Zedadka, terzino franco-algerino, 20 anni, rientrato dal prestito dalla Cavese e Davide Costanzo, difensore centrale classe 2002, un ragazzo di Frattamaggiore, dove è nato Insigne.

R.Ventre (Il Mattino)