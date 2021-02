Dall’ Inghilterra: “Niente Koulibaly, Klopp su tutte le furie”

Jurgen Klopp voleva Koulibaly a gennaio, a qualsiasi prezzo, per tappare le falle nella difesa dei Reds dovute agli infortuni di van Dijk, Gomez e Matip; ma la proprietà non l’ha accontentato. Ora, stando a quanto riporta il Daily Mail, il tecnico sarebbe su tutte le furie. Il Liverpool alla fine ha ingaggiato Ozan Kabak e Ben Davies, ma nessuno dei due ha giocato nelle sconfitte casalinghe contro Brighton e Manchester City. Klopp è infastidito per il fatto che i proprietari americani del club abbiano snobbato la sua richiesta di fare una offerta adeguata per il difensore del Napoli, scrive The Sun. Era lui il prescelto da Klopp. Ma la società ritiene di aver già agito al di sopra delle due possibilità dato il disastroso clima finanziario attuale.

Fonte: il Napolista