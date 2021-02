Covid 19, cambiano le sedi Champions: A. Madrid/Chelsea in Romania

A causa delle maggiori restrizioni di alcuni governi in merito alla pandemia da Covid 19 che attraversa l’Europa, molte gare di Champions “verranno spostate”. Negli ultimi giorni la Uefa ha dovuto accordarsi con le varie squadre e trovare stadi disponibili ad accogliere queste fasi delle gare europee. E’ di stamattina la notizia ufficiale che Atletico Madrid-Chelsea si giocherà all’Arena Nationala di Bucarest. La partita di andata degli ottavi di finale di Champions pareva doversi giocare a Varsavia, ma questa mattina la Uefa ha confermato che le due squadre scenderanno in campo in Romania il 23 febbraio alle ore 21. Per la stessa ragione anche Lipsia-Liverpool e Borussia Monchengladbach – Manchester City verranno disputate alla Puskas Arena di Budapest.

