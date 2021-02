COPPA ITALIA – Atalanta-Napoli 3-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera a Bergamo contro l’Atalanta, cerca il pass per la finale di Coppa Italia, ma la partita si mette in salita. L’inizio sembrava promettere bene, con un paio di tiri di Insigne, ma al primo affondo passano i padroni di casa. Zapata calcia dai 25 metri, imparabile per Ospina, difesa però che non pressa. Gli orobici prendono fiducia e raddoppiano, assist del colombiano e Pessina batte il portiere azzurro da pochi passi, dove coglie il palo. Nella ripresa però i partenopei entrano con più convinzione, pressano e accorciano le distanze. Azione di Bakayoko, batti e ribatti in area di rigore, Lozano poi da pochi passi non sbaglia. Sale in cattedra Ilicic che inventa giocate, poi Ospina si supera su Pessina. Il Napoli ha la palla del pareggio ma Osimhen si fa ipnotizzare. I padroni di casa ne approfittano e segnano la terza rete con Pessina. Azzurri eliminati dalla Coppa Italia, dove regala un tempo agli avversari e a tratti provano a reagire. Ecco le pagelle della sfida del “Gewiss Stadium”.

Top

Ospina 6 – Il portiere colombiano subisce tre reti, ma come nella gara d’andata, compie importanti parate. Una su tutte su Pessina. Come sempre sicuro anche con i piedi.

Demme 6 – L’ingresso in campo del centrocampista tedesco da brio alla manovra. Prima ostacola Ilicic nel calciare. Splendido il cross dove Osimhen non segna. Bene con un altro spunto nel finale, imprescindibile.

Lozano 6,5 – Il messicano, se si esclude il centravanti, sa fare tutto. Difende e attacca sugli esterni con una certa facilità. Riapre la partita con il tap-in da pochi passi. Ingrana la marcia e cerca la doppietta personale. Giocatore davvero fenomenale.

Insigne 6 – Il capitano nel primo tempo è l’unico che calcia in porta e prova a lottare nella ripresa, dando una mano in difesa. Il capitano rinvia il centesimo gol, con la maglia azzurra.

Flop

Di Lorenzo 5 – Il primo tempo dell’ex Empoli era stato positivo, due salvataggi in extremis in corner. Soffre nella ripresa giallo e poi sulla terza rete si fa beffare con una finta da Pessina.

Maksimovic 4,5 – Come nelle ultime partite il difensore serbo è davvero poco reattivo. Sul primo gol di Zapata non va ad aggredire il colombiano. Male in generale un giocatore certamente che sta chiudendo male l’avventura a Napoli.

Rrhamani 5,5 – Il kosovaro leggermente meglio dell’ex Torino, perchè nella ripresa mostra qualcosa in più, ma nel primo tempo non riesce ad impostare. Sbaglia il rinvio dove nasce la seconda rete. Nel complesso però può fare di più.

Bakayoko 5 – Se si esclude l’azione personale dove arriva il gol di Lozano, per il resto il centrocampista soffre il dinamismo dell’Atalanta e non riesce ad incidere fisicamente.

Elmas 5 – Il macedone, rispetto alle gare precedenti, meno bene come dinamismo e non riesce ad incidere con la sua tecnica. Esce nell’intervallo.

Zielinski 5 – Il polacco a tratti meglio rispetto alla sfida contro il Genoa, suo il cross dove Insigne cerca il gol. Cala però alla distanza e soffre in mezzo al campo.

A cura di Alessandro Sacco