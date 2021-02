Sul proprio profilo ufficiale twitter il giornalista Sergio Chesi ha commentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta: “Nel 2021 il Napoli ha già perso tre partite in campionato, una finale senza far nulla per vincere ed è stato eliminato in una semifinale facendo poco (pochissimo) per passare. Di questo passo presto resterà poco da salvare – ammesso si voglia provare a farlo.”