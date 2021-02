Celeste Pin, ex calciatore: “Callejon vero campione, ma se non è soddisfatto vada in serie B”

Ecco quanto riportato da Fiorentinanews.com, riguardo le prestazioni di Callejon:

Josè Maria Callejon è un vero mistero. Arrivato l’ultimo giorno di mercato la scorsa estate per sostituire il partente Chiesa, lo spagnolo è stato tagliato fuori dallo scacchiere di Iachini prima e Prandelli poi. Sulla sua situazione si è espresso Celeste Pin ai microfoni di Lady Radio:

“È un giocatore vero, un campione, sono andato a rivedere la sua carriera. Ma nel caso in cui non sia soddisfatto, che vada a svernare in Serie B, perché a Firenze devi arrivare motivato. Non voglio pensare che abbia la pancia piena. Essendo un campione, spero che non si sia accontentato”.

Fonte: Fiorentinanews.com