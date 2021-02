Il Napoli esce in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in una partita dove gli azzurri hanno regalato un tempo. Prova a reagire nella ripresa ma finisce 3-1. Ecco il twitter di Carlo Alvino. “La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Non accadrà nulla si continua con Gattuso…”.

Fonte: twitter Carlo Alvino