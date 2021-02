CALCIO FEMMINILE – L. Giuliani (port. Juventus): “Un retroscena di mercato con il d.s. Braghin”

La Juventus Women di mister Rita Guarino comanda in classifica e si giocherà nel fine settimana la chance di andare in semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. Su twitch è stata intervistata Laura Giuliani portiere delle bianconere. “Alla prima chiamata della Juventus non risposi. Ero a Coverciano per il ritiro di preparazione agli Europei, avevo il giorno libero e non sentì la chiamata di Braghin perché avevo la vibrazione. All’epoca venivo dalla Germania e avevo una sim tedesca, così il mio ragazzo richiama il numero e sbianca quando capisce di parlare con Braghin. Quando me l’ha passato io ho solo detto che ci saremmo sentiti qualche giorno dopo perché dovevo realizzare l’accaduto. – continua Giuliani – Buffon? Avrei poco da chiedergli perché lui ha sempre parlato sul campo, ma sicuramente avrei qualcosa da imparare facendo due chiacchiere con lui”.

Fonte: twitch Laura Giuliani