Boga non rinnova con i neroverdi; asta infuocata in estate?

Secondo quanto riporta ilMattino, Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, già nel mirino del Napoli nel’anno scorso, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i neroverdi in scadeza nel 2022. Dunque il Sassuolo questa estate non potrà chiedere cifre astronomiche e per evitare di perderlo a Giugno l’anno dopo potrebbe venderlo a cifre modiche. Alla finestra ci sono Napoli, Inter, Juve e qualche club straniero, ma la sensazione è che Boga diventerà un vero e proprio uomo mercato della prossima sessione.