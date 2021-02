ADL guarderà più alla “fedeltà” dei suoi che al risultato

Stasera si deciderà non solo l’altra finalista di Coppa Italia, ma secondo molti anche una parte del futuro di Gattuso. Su La Repubblica si legge: “In caso di sconfitta ed eliminazione, invece, torneranno più che mai di moda i processi e si riaprirà subito il dibattito sulla sorte di Ringhio, che dipende in questo cruciale momento dai risultati e probabilmente ancora di più dalla fedeltà che gli dimostreranno sul campo i giocatori” scrive Repubblica. Infatti Aurelio De Laurentiis terrà conto più dell’atteggiamento degli azzurri che dei risultati: la posizione del tecnico verrà messa in discussione solo nel caso in cui la squadra lo abbondonerà e dimostrerà di non credere più nel progetto.