Ultime Bergamo – Possibile cambio modulo di Gasperini per la gara contro il Napoli

Per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini non sarà una vigilia semplice, per la formazione da mandare in campo contro il Napoli. Mancherà per squalifica Romero, mentre quasi certamente anche per infortunio Sutalo, Hateboer e Maehle. La fascia destra è completamente da reinventare, oltre che il difensore centrale. Per il secondo tornerà Palomino, mentre per il modulo possibile novità. Non è da escludere che possa essere schierata la difesa a 4, visto che il giovane Ruggero non ha l’esperienza in un match che vale la finale di Coppa Italia. Oggi il tecnico degli orobici scioglierà la riserva.

Fonte: Corriere di Bergamo