Trombetti: “Zielinski ha le abilità di un campione, ma manca di continuità. Ho sentito De Laurentiis e l’ho trovato in forma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: “Zielinski? Io non ce l’ho con Piotr. Il mio è un atto d’amore per lui. Io ho detto che è un giocatore dotato di tutte le abilità per essere un campione. Ha solo lampi, stiamo aspettando la sua esplosione da qualche anno. Mi domando se il suo limite non sia di personalità che lo rende inadatto a grandi palcoscenici, ma me lo sono chiesto perché è un giocatore serio. Secondo me è un giocatore che si tirò fuori anche dall’ammutinamento, è una persona veramente per bene. Ricorda Hamsik, ma non si può negare il fatto che lui non esploda. Si aspetta che diventi un giocatore di caratura europea e questo purtroppo non è accaduto. Si è parlato della posizione in campo, ma non diamo anche queste colpe a Gattuso. Non lo attaccherei, mai come qualcuno ha scritto. È un giocatore del quale non si può parlar male. Noi a Napoli abbiamo una tradizione di attese: Hamsik, ma in fondo si è sempre detto che “nacque fuoriclasse e diventò campione”. Anche lui non ha mai raggiunto quel livello di campione che aveva nel dna. Noi aspettiamo Zielinski, Fabian, Elmas. Certe situazioni si ripetono. Per Fabian è la stessa cosa. Si parla molto di dove lo faccia giocare Gattuso, ma guardate che se un giocatore è forte trova il modo di far valere le sue capacità. Se questi due giocatori fossero esplosi il Napoli sarebbe diventato veramente una potenza europea. Osimhen? Da come aveva cominciato, mi auguro che lui non lo si debba aspettare. De Laurentiis? Secondo me sta benissimo e quando lui sta benissimo vuol dire che dal suo punto di vista ha una visione chiara e un controllo totale della situazione. Non nego che l’ho sentito: abbiamo parlato di stupidaggini, ma l’ho visto pimpante, in grande forma”.