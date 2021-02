SKY – Mertens ancora in Belgio per i prossimi 10 giorni

Mentre sembra che per Osimhen possa arrivare l’ora del posto da titolare contro l’Atalanta per la sfida di domani sera, dopo 94 giorni, invece per Mertens ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il calciatore belga resterà ad Anversa per i prossimi 7/10 giorni, perchè il dolore alla caviglia è molto forte. L’ultima gara del fiammingo è stata contro lo Spezia ad inizio ripresa in Coppa Italia, prima poi di uscire dal campo. Per Mertens insomma c’è ancora da aspettare prima di tornare in Italia.

Fonte: gianlucadimarzio.com