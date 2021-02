SKY – Gattuso ha deciso, a Bergamo si giocherà la carta Osimhen

Il Napoli ha terminato l’allenamento mattutino a Castel Volturno e nel pomeriggio partirà alla volta di Bergamo per il return-match di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il collega di Sky Francesco Modugno aggiorna sulla formazione di domani sera contro gli orobici. “Per mister Gattuso sono giorni importanti, in campo e non solo ed è per questo che domani punterà in attacco su Victor Osimhen. La punta nigeriana tornerà titolare dopo l’ultima sfida contro il Bologna, dove segnò la rete decisiva, poi il problema alla spalla e il Covid, lo hanno fermato. Ai suoi lati Lozano e Insigne. A centrocampo Bakayoko Elmas e Zielinski, infine in difesa Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmni e Hysaj”.

Fonte: Sky Sport 24