SKY/DAZN: la partita per i diritti tv è ancora aperta

La partita dei diritti tv della Serie A tra Sky e Dazn per il prossimo triennio è ancora aperta. C’è la migliore offerta ed è quella della piattaforma nuova: 840 milioni per l’esclusiva di 7 gare a settimana più tre in coabitazione e il Napoli, nella persona di De Laurentiis l’appoggerebbe, mentre la Lega appare divisa. La discussione è stata rimandata a giovedì. Secondo quanto si legge su La Repubblica, Claudio Lotito spingerebbe verso la proposta di Dazn, che conta 9 voti: Napoli, Lazio, Juve, Inter, Milan, Atalanta, Torino, Verona e Udinese. Ne servirebbero altri cinque per raggiungere i 14 voti sufficienti per vincere. Dazn non ha un prodotto da offrire, sarebbe quindi inevitabile sottoscrivere un accordo per interviste esclusive, ingressi ai centri sportivi o magari una serie tv. Delle altre 11 squadre solo 3-4 appoggerebbero l’offerta di Sky.