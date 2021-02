Osimhen o Petagna in vista di Bergamo e la voglia di invertire la rotta!

Manolas resta fuori almeno tre settimane, Mertens resta in Belgio fino a venerdì. E Osimhen? In vista di Bergamo, ieri Ringhio lo ha fatto sedere sul prato e si è fermato a lungo a parlare con l’attaccante. Se dà l’ok, se dice che se la sente, potrebbe essere titolare domani con l’Atalanta. Se mostra ancora perplessità, riecco Petagna. Chiaro che questi sono giorni più di psicologia che di tattica, di recupero dell’anima non meno che del corpo. La nota positiva è il recupero di Fabian che è già pronto, dall’inizio o in corso, questo dipende da oggi. Quel che conta, per il morale, è strappare un biglietto per giocare la finale del 19 maggio. Si dovesse passare il turno domani sera con l’Atalanta, sarebbe la seconda finale di Coppa Italia consecutiva che conquista il Napoli. Un piccolo record: perché non è mai successo. Con Gattuso, il Napoli è imbattuto in Coppa Italia: cinque vittorie e tre pareggi. E una coppa portata in trionfo a giugno. Quel ricordo è un altro invito alla speranza.

Il Mattino