Nomi sì, ma in special modo ruoli: il ds dovrà essere di spessore

Il presidente De Laurentiis è senza dubbio silenzioso, ma ciò non significa che non si stia muovendo. I nomi si rincorreranno di certo nella sua mente, ma soprattutto i ruoli. Il patron non starebbe seguendo esclusivamente le sorti della panchina, ma, nella sua piccola rivoluzione, vorrebbe fare affidamento ad un direttore tecnico internazionale. Per questo il nome sarebbe sempre quello di una vecchia conoscenza azzurra. Tuttosport non ha dubbi. Il profilo che stuzzicherebbe più di tutti le fantasie di De Laurentiis, è quello di Rafa Benitez. Nelle ultime settimane il suo nome è stato inserito tra i probabili sostituti di Gattuso per la guida tecnica., ma non è escluso che il presidente riesca a riportarlo a Napoli in altri vesti. L’ex Inter e Liverpool ha però ribadito, anche ultimamente, che il suo obiettivo è quello di continuare ad allenare.