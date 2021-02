Napoli, niente ultimatum a Gattuso: da ADL segnali di distensione

Allo spogliatoio del Napoli è arrivato questo messaggio forte e chiaro: non avvilitevi per le critiche e per questa infernale serie di infortuni e per i palloni che non vanno in rete, ragazzi. Non scappate indietro, continuate a correre in avanti. Lo 0-0 dell’andata obbliga a fare un po’ di strategia: si può attendere e ripartire, come faceva il primo Napoli di Gattuso. Quel che conta, per il morale, è strappare un biglietto per giocare la finale del 19 maggio. P. Taormina (Il Mattino)