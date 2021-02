Movimenti mercato ultimi anni: il top non fu solo Higuain

I MOVIMENTI DI MERCATO AZZURRI

La cessione che ha fruttato di più al Napoli negli ultimi cinque anni è stata quella di Higuain, passato nell’estate 2016 alla Juve per 90 milioni, la cifra pagata dal club bianconero relativa all’entità della clausola rescissoria. Poi quella di Jorginho passato al Chelsea nell’estate 2018 per 57 milioni. Allan è stato ceduto la scorsa estate per 25 milioni al Leicester, Hamsik passò al Dalian per 20 milioni a febbraio 2019. L’investimento economico più importante è avvenuto nell’ultima sessione di calciomercato per Osimhen (valutazione 70 milioni), nell’estate 2019 quello di 40 milioni per Lozano acquistato dal Psv, Milik venne pagato 32 milioni. Il saldo di mercato più negativo è quello relativo alla campagna di trasferimenti 2019-2020, un saldo in rosso tra entrate e uscite per circa 142 milioni. Nel mercato estivo 2019 il Napoli oltre a Lozano acquistò Manolas dalla Roma per 36 milioni (al club giallorosso andò Diawara per 21 milioni), Meret (26), Elmas (16), Di Lorenzo (8) e altri acquisti vennero piazzati a gennaio tra i quali Demme 10 milioni, Lobotka (20), più Petagna (16) e Rrahmani (14) che sono rimasti in prestito alla Spal e al Verona cominciando da questa stagione la loro avventura in maglia azzurra. L’altro bilancio tra acquisti e cessioni in rosso quello del 2017-2018 con circa 50 milioni al passivo, quello invece chiuso più in attivo (+31 milioni circa) degli ultimi cinque anni è relativo alla stagione 2018-2019. R. Ventre (Il Mattino)