Mertens rientrerà in Italia venerdì, Gattuso incrocia le dita

Il Napoli è in un momento fisico e mentale non proprio al top della stagione. Il Covid-19 che ha colpito Koulibaly e Ghoulam e la caviglia che si è gonfiata di Manolas, non fanno stare sereno l’intero ambiente. Per il difensore greco stop di tre settimane e poi nuovi accertamenti. Per quanto riguarda Dries Mertens invece il suo ritorno in Italia sarà probabilmente venerdì. Se per il calciatore belga dovesse andare bene, tampone compreso, il giocatore potrebbe essere convocato per la gara d’andata di Europa League a Granada. Gattuso e tutto l’ambiente Napoli incrociano le dita.

Fonte: Il Mattino