Lollobrigida, giornalista: “Gattuso allenatore molto forte. Sul possibile ritorno di Mazzarri…”

“Sono in linea con Gattuso, al di là della simpatia umana. Lui ha fatto l’elenco chiaro dopo l’ultima partita di campionato ed è vero. Con lo Spezia fai tanti tiri e perdi, con l’Atalanta ti copri e non va bene. C’è anche un problema di come viene percepita la squadra. Gattuso non è un difensivista ma ha provato a limitare i danni. Tra COVID-19 e sfortuna ha avuto tante assenze. Con l’Atalanta si è abbassato un po’ ma non ho visto scandalo. Se dovesse andare male con Atalanta e Juventus a pagare sarebbe solo il tecnico ma non lo troverei giusto.

Riflessioni ampie sul progetto a lungo termine? Gattuso è un allenatore molto forte ma posso essere d’accordo. Però che tipo di riflessione si può fare? Non richiamerei mai Mazzarri per esempio, perché se hai sposato un certo tipo di calcio sarebbe particolare. A Napoli manca tanto la vittoria grande ed enorme, la squadra è forte ed è costruita con intelligenza.