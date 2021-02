Intanto, De Laurentiis, il traghettatore l’ha già scelto

Secondo Tuttosport, aspettando i risultati delle prossime due gare, Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto l’eventuale “traghettatore”, un uomo specializzato a risollevare in corsa squadre in difficoltà. Si tratta di un ex azzurro. Si legge: “Però non sarebbe semplice trovare un traghettatore disponibile e pure all’altezza del compito, a meno che De Laurentiis non decida di contattare Walter Mazzarri per chiedere la disponibilità di sedere sulla scottante panchina della sua squadra fino alla conclusione di questa stagione. Il coach toscano è uno dei pochi che riesce a migliorare il rendimento delle squadre in crisi, subentrando in corsa come fece nell’ottobre del 2009, quando venne a Napoli per sostituire Donadoni”.