Insigne, la maledizione di quota cento insegue il capitano

Sembra essere diventata una maledizione. Quota cento, distante un unico gol, per Insigne pare inarrivabile. Ci sta provando da un po’ il capitano azzurro, ma niente. Errori, pali, grandi parate degli estremi avversari ed un periodo decisamente no della squadra…Lo scrive anche Il Corriere del Mezzogiorno: “Il talento non riesce a scrollarsi di dosso ‘la maledizione’ del 100esimo gol, traguardo che è lì ad un passo ma che non riesce a tagliare”. Raggiungere gol in tripla cifra, vorrebbe dire entrare ancor di più a far parte dell’ Olimpo della storia azzurra. Il quotidiano aggiunge: “È lui il faro dell’attacco, accende e illumina le giocate. Contro il Genoa, il suo volto era scuro: la sua fortuna si è fermata su un altro legno dopo quello con il Parma. Non è in perfette condizioni psico-fisiche, forse anche per quel traguardo che cerca con tutte le sue forze. Per entrare nella leggenda del calcio Napoli”.