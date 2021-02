Il calcio è bello perchè si realizzano le favole e i sogni per i giovani e non solo. Come il caso del difensore classe 2002 del Napoli Primavera Davide Costanzo che è stato convocato per la sfida contro l’Atalanta. Su Instagram gli dà il benvenuto Lorenzo Insigne. “Nati e cresciuti nella stessa via, benvenuto a bordo! Che sia la prima di tante”.

Fonte: Instagram Lorenzo Insigne