Il bilancio del Napoli 2016/17 è stato quello con più attivo

I BILANCI AZZURRI

Per quanto riguarda invece gli ultimi cinque bilanci azzurri quello chiuso maggiormente in attivo è relativo alla stagione 2016-2017 con 66 milioni, quello con un fatturato maggiore (308 milioni) e con un monte ingaggi di circa 69 milioni. Le voci in attivo importanti sono relative ai diritti tv (142 milioni quelli nel bilancio della stagione 2016-2017) e agli introiti legati alle partecipazioni in Champions League (quello maggiore c’è stato proprio nella stagione 2016-2017 di circa 66 milioni, l’anno in cui gli azzurri vennero eliminati dal Real Madrid agli ottavi di finale). Il passivo maggiore è relativo invece all’ultimo bilancio chiuso al 30 giugno 2020: una perdita di circa 18 milioni. A pesare sul calo dei ricavi, oltre ai mancati incassi per le gare disputate a porte chiuse per l’emergenza Covid, è stato lo spostamento nel bilancio della stagione 2020-2021 di alcune entrate legate alle partite giocate dopo il 30 giugno (ricavi legati a sponsorizzazione e ai diritti televisivi). Il monte ingaggi del Napoli è cresciuto negli ultimi cinque anni passando dai circa 72 milioni del bilancio della stagione 2015-2016 ai circa 87 milioni di quella 2019-2020. E l’ultimo fatturato del club azzurro (circa 247 milioni) è stato inferiore rispetto a quello 2018-2019 che era stato di circa 300 milioni di euro. R. Ventre (Il Mattino)