Ieri Gattuso ha cercato di incoraggiare la squadra con una frase in particolare

Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista del return-match contro l’Atalanta per la semifinale di Coppa Italia. Il tecnico degli azzurri Gattuso ad un certo punto alla squadra l’ha incoraggiata con una frase in particolare. “La forza di un gruppo è sempre il gruppo, non una sua parte”. Un modo per infondere fiducia e restare uniti nonostante gli infortuni e i casi Covid-19 della squadra. Sa perfettamente che tutti insieme se ne potrà uscire, altrimenti sarà davvero dura.

Fonte: Il Mattino