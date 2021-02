Gasperini, per domani sera pensa ad un cambio di modulo

Il Napoli prepara la sfida di Bergamo e l’Atalanta di Gasperini fa lo stesso. Per la Dea, in questi giorni, Hateboer, Sutalo e Maehle hanno lavorato a parte rispetto al gruppo, ma sembra che l’olandese non possa essere arruolabile per la gara di domani sera, mentre si potrebbero recuperare gli altri due. Scrive l’edizione odierna de Il Corriere di Bergamo che l’ultima prestazione di Toloi non avrebbe convinto Gasperini, quest’ultimo potrebbe optare per un cambio d modulo per sorprendere gli azzurri. “Forse una difesa a quattro sarebbe più opportuna, anche se mai utilizzata, per non essere costretti a giocare con De Roon in retroguardia, facendo scalare qualcuno sull’esterno. Più semplice prevedere il centrocampo, con Freuler e De Roon più Pessina leggermente più avanti. Zapata al posto di Muriel e Ilicic come spalla”.