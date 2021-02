FOTO – Napoli in partenza con Lozano in prima fila

Napoli in partenza con l’aereo, con Lozano in prima fila, per raggiungere Bergamo, per la trasferta di domani sera, alle 20.45.

Partita di Coppa Italia, ritorno, ricordiamo che all’andata finì 0a0, in casa Napoli.

Ciao Chucky #ForzaNapoliSempre

Fonte: Twitter SSC Napoli