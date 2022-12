ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – Pablo Wergifker (all. Riozz. Como): “Mi prendo le colpe sul momento della squadra, ma ci riprenderemo presto”

Il campionato di serie B femminile, si fermerà, riprenderà tra due settimane, ma mai come quest’anno è davvero molto incerto per le prime posizioni della classifica. Ogni partita è difficile fare pronostici e fino alla fine sarà battaglia per salire in A. Ilnapolionline.com ha intervistato il tecnico della Riozzese Como Pablo Wergifker sul momento della compagine lombarda.

Che giudizio dai del momento della squadra dopo i pareggi contro Perugia e Roma femminile della tua squadra? “Sono state due gare che se avessimo vinto 5-1 e 2-5 non ci sarebbe stato nulla di strano. In entrambe le sfide, soprattutto contro il Perugia, dove abbiamo creato tanto, ma c’è mancata la concretezza sotto porta. Contro le giallorosse non abbiamo avuto le stesse occasioni della gara casalinghe, ma potevamo vincerla. L’aspetto positivo è l’aver recuperato il risultato di svantaggio. Loro in casa sono una buona squadra, sono una compagine forte fisicamente e non è stata facile per noi, ma positivo l’aver pareggiato”.

In molte vostre gare avete creato tanto, ma concretizzato poco. A tuo avviso è una questione di inesperienza della categoria? “Se leggiamo i nomi dell’attacco ci sono: Rognoni, Cama, Pellegrinelli e non solo che conoscono al meglio la serie B. Penso che ci manca quella freddezza che ci possa permettere di vincere le partite che non sempre abbiamo fatto. In questo momento mi assumo le responsabilità sul momento della squadra, ma sono certo che ci rifaremo molto presto”.

L’aspetto positivo è che le squadre dietro di voi non riescono a vincere. Cosa ne pensi in merito? “Il rammarico è addirittura maggiore, perché avremmo dovuto sfruttare i loro pareggi. Con 4 punti in più potevamo essere appaiati al Pomigliano femminile al primo posto. Sappiamo che sarà una battaglia da qui a fine stagione per salire in serie A, obiettivo della società. Da qui a fine stagione dovremo avere il giusto cinismo per salire in massima serie”.

In questo momento se fossi nel tecnico Gattuso, come gestiresti il momento della squadra del Napoli? “Io credo che Gattuso stia facendo un buon lavoro, è in linea con gli obiettivi prefissati con il club. Non credo che ci sia un problema di organico, visto il valore dei giocatori. Penso che serve la giusta mentalità per poter arrivare ai primi posti della classifica. Non sempre questo si è visto e quindi ci vorrà la giusta determinazione per far bene da qui a fine anno. Per me non deve cambiare modo di lavorare con i giocatori, altrimenti significa che tutto quello che ha fatto prima non serve e fino a 3 partite fa, i risultati c’erano. Come succede anche nel calcio femminile”.

Dopo la sosta affronterete il Pontedera di mister Renzo Ulivieri. Come vi preparerete per questa gara e cosa ne pensi del presidente dell’Aic? “In queste due settimane cercheremo di arrivare al top della forma, cercando di inserire anche le neo arrivate del mercato di Gennaio. Il Pontedera? E’ una squadra che ha già dimostrato di poter fermare le prime della classe, oppure metterle in difficoltà, perciò non sarà una partita semplice. Per quanto riguarda Renzo Ulivieri, lui è stato il mio professore al corso di Coverciano e lo considero un esempio per noi allenatori. All’andata vincemmo in Toscana e lui a fine gara si complimentò con me della partita della Riozzese Como. In questo momento siamo in calo, ma come ti ho detto prima vorremmo riprenderci quanto prima. E’ una sorta di serie A, sono d’accordo con te e non sono mai partite scontate come i risultati stanno confermando”.

