Domani sarà il “big day”: lo Spezia diventerà americano

Lo Spezia sarà americano. Il passaggio avverrà domani, 10 febbraio. Non ci sono stati problemi o rallentamenti per la chiusura dell’ affare e tutto procede spedito verso quello che passerà alla storia come un mercoledì storico, quello in cui lo Spezia diventerà, appunto, americano. La firma avverrà a Milano e a rilevare la maggior parte delle quote societarie sarà il fondo MSD, attraverso la figura di uno dei suoi fondatori, Platek, proprietario già di una squadra in Danimarca e di una Portogallo. Il valore dell’operazione sarà di circa 23/24 milioni di euro. Lo Spezia manterrà il management attuale e non ci saranno cambiamenti, rinviati eventualmente a giugno.

Fonte: gianlucadimarzio.com