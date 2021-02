Da Bergamo alla Juventus, saranno le cinque giornate di Gattuso

Ormai non è più un mistero che mister Gattuso si giocherà tutto nelle prossime due gare, ovvero le famose “cinque giornate”, dove si saprà sul destino del Napoli e del futuro del tecnico degli azzurri. Domani sera è da dentro o fuori contro l’Atalanta per il return-match di Coppa Italia, valevole per un posto in finale. Sabato invece alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, la sfida alla Juventus, per la terza di ritorno di campionato. Le ultime prestazioni, oltre ai risultati non sembrano incoraggiare l’ambiente partenopeo, ma quelli della passata stagione inducono all’ottimismo. In pochi giorni il Napoli eliminò la Lazio dalla Coppa Italia e sconfisse i bianconeri in casa. E’ evidente che ci vorranno due prestazioni sopra gli ultimi standard, ma la squadra e Gattuso ci riproveranno per superare indenni le cinque giornate .

Fonte: Corriere dello Sport