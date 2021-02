COPPA ITALIA, Juventus-Inter: 0-0, Bianconeri in Finale

Juventus-Inter: 0-0 (andata 2-1)

Gara molto aperta e combattuta. Con continui capovolgimenti di fronte. Ed occasioni da rete. Da una parte. E dall’altra. Nessun gol. Ma per pura casualità. Ci provano in parecchi a far saltare le rispettive difese. Lukaku, Lautaro, Hakimi, Sensi, Ronaldo più volte, Kulusevski. Decisiva la grande muraglia umana dei bianconeri. Con uno strepitoso Demiral, su tutti. E la “saracinesca” Handanovic. Autore di almeno 3 interventi di grande rilievo. Decide, pertanto, il risultato dell’andata. L’1-2 di San Siro. Juventus in finale.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (81′ Chiellini), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi (62′ McKennie); Kulusevski (87′ Chiesa), Ronaldo. All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (65′ Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (65′ Sensi), Darmian (57′ Perisic); Lukaku, Lautaro. All. Conte

Ammoniti: Darmian (I), Alex Sandro (J)