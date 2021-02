CENTROCAMPO – Pronto Fabian Ruiz, ballottaggio al centro della mediana

In un periodo dove le brutte notizie per Gattuso vengono a cascata, per fortuna ne arriva una per il centrocampo e si tratta di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, dopo aver superato l’iter post-Covid-19 di sabato mattina, si è allenato con il gruppo nella giornata di ieri mattina. Per il resto Zielinski ed Elmas ai lati e il ballottaggio tra Demme e Bakayoko, con il francese in leggero vantaggio per far rifiatare l’ex Lipsia. Per quanto riguarda Fabian Ruiz, probabile convocazione per la gara di Bergamo.

Fonte: CdS