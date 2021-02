CALCIO FEMMINILE – Nell’Italia Under 19 di Sbardella nella lista Sara Caiazzo

In vista delle prossime gare di qualificazioni ai prossimi Europei l’Italia Under 19 del c.t. Enrico Sbardella, si prepareranno per le prossime gare contro Andorra, Ucraina e Serbia. Le date saranno: 7, 10 e 13 Aprile. Ecco le parole del c.t. delle azzurrine: “Sarà come ripartire da zero, una sorta di primo giorno di scuola per le ragazze, molte delle quali provengono dall’Under 17 femminile, ma anche per noi allenatori che ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova. Siamo tutti molto emozionati, c’è molta aspettativa, soprattutto una grande voglia di ricominciare e di condividere questi importanti momenti in attesa di tornare finalmente a giocare”.

Portieri: Verena Beka (Milan), Francesca De Bona (Sassuolo), Astrid Gilardi (Internazionale Milano);

Difensori: Elena Battistini (AS Roma), Sara Caiazzo (Juventus), Ilaria Capitanelli (Asd Pink Sport Time), Heden Corrado (AS Roma), Michela Giordano (Juventus), Angela Passeri (Internazionale Milano), Bianca Vergani (Internazionale Milano), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampisti: Veronica Battelani (Sassuolo), Anna Catelli (Internazionale Milano), Maria Letizia Musolino (San Marino Academy), Lucia Pastrenge (Internazionale Milano), Matilde Pavan (Internazionale Milano), Emma Severini (AS Roma), Ludovica Silvioni (Pink Sport Time);

Attaccanti: Federica Anghileri (Florentia San Gimignano), Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Juventus), Elisa Carravetta (Pink Sport Time), Alice Corelli (AS Roma), Giorgia Miotto (Empoli Ladies).

Fonte: figc.it