CALCIO FEMMINILE – M. Tomaselli (centr. Sassuolo): “Vittoria di squadra contro l’Inter”

Domenica pomeriggio importante successo contro l’Inter da parte del Sassuolo di mister Gianpiero Piovani. Le neroverdi confermano il terzo posto in classifica ed ora testa alla gara di Coppa Italia contro il Milan. A fine gara le parole della centrocampista Martina Tomasselli. “Il successo contro l’Inter è stato ottenuto di squadra, abbiamo sfiorato il gol del raddoppio, ma anche rischiato, ma nel complesso vittoria meritata. Sono tre anni al Sassuolo, so perfettamente il valore della squadra e di anno in anno ci stiamo sempre più migliorando. Ora c’è da pensare al match di Coppa Italia contro il Milan. Le rossonere sono una squadra molto forte e che se la sta giocando per lo scudetto con la Juventus. Noi scenderemo in campo per dare il massimo e provare a conquistare la semifinale”