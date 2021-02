Baronio non sarà accanto a Pirlo nella sfida contro il Napoli

In vista delle prossime gare di campionato, arrivano le decisioni in merito agli squalificati. Due turni di stop per Roberto Baronio, collaboratore dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo. La comunicazione è arrivata questa oggi dal Giudice Sportivo a seguito della 21esima giornata di Serie A. Questa la motivazione: “Per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. Di conseguenza, Baronio, non sarà in panchina con il tecnico bianconero nella sfida contro il Napoli.