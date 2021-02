ATTACCO – Scatto di Osimhen per Bergamo. Rientro di Insigne dal primo minuto

Per mister Gattuso il recupero a tempo pieno di Osimhen, sarebbe manna dal cielo, non solo per il suo valore, ma anche perchè tatticamente gli può fornire più soluzioni in attacco. Il nigeriano sta lentamente ritrovando la condizione fisica, pronto per Bergamo, dal primo minuto o a gara in corso. Il resto della fase offensiva vedo Insigne di nuovo in campo dal primo minuto, con Petagna o l’ex Lille e Lozano. Per il Napoli conterà segnare perchè in caso di 0-0 si andrebbe ai supplementari, perciò il gol è fondamentale per dare una svolta alla gara contro l’Atalanta nel return-match di Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport