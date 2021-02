Ultime Zingonia – Differenziato per tre giocatori in vista del Napoli

L’Atalanta, dopo il pareggio contro il Torino per 3-3, ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti a Zingonia, in vista del return-match di Coppa Italia contro il Napoli. Differenziato per Sutalo, Maehle e Hateboer, tutti e tre in dubbio per la sfida contro gli azzurri. Domani di nuovo allenamento al Centro Sportivo Bortolutti, a porte chiuse.

Fonte: atalanta.it