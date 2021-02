Semifinali di ritorno di Coppa Italia. Date, orari e i diffidati dei due match: la guida completa

Novanta minuti per guadagnarsi la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Quattro le squadre rimaste in corsa nella competizione: Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. A una settimana esatta dai match d’andata (le semifinali, a differenza di tutti gli altri turni, finale compresa, si disputano sul doppio confronto), martedì 9 e mercoledì 10 febbraio sono in agenda le semifinali di ritorno a campi invertiti.

Juve-Inter, i diffidati a rischio per la finale

Essendo una competizione più breve rispetto al campionato, dove la squalifica scatta alla quinta ammonizione, nella Coppa Italia un giocatore viene fermato dopo due cartellini gialli. Con un giallo, dunque, si entra in diffida. La Juventus ha un elenco di 10 diffidati, tutti a rischio finale in caso di nuovo cartellino giallo. Si tratta di Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot. Cinque invece i diffidati nell’Inter: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. Ricordiamo, inoltre, che non prenderanno parte alla semifinale di ritorno contro la Juve Alexis Sanchez e Arturo Vidal, squalificati per un turno dal giudice sportivo.

Atalanta-Napoli, date e orari della semifinale di ritorno

La semifinale di ritorno tra Atalanta e Napoli si giocherà mercoledì 10 febbraio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Totale equilibrio nella gara d’andata che è terminata sul punteggio di 0-0.

Atalanta-Napoli, i diffidati a rischio per la finale

Sono due i giocatori dell’Atalanta in diffida: si tratta di Josip Ilicic e di Ruslan Malinovskyi. Tre invece i giocatori a rischio squalifica nel Napoli: oltre a Kalidou Koulibaly (positivo al Covid e dunque indisponibile per il match), dovranno stare molto attenti a non farsi ammonire anche Lozano e Mario Rui.

Fonte: Sky sport