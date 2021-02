Sconcerti: “Napoli, non è il tuo tempo, la modernità non serve”

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera analizza il calcio italiano del momento, anzi, il ritorno del calcio all’ italiana. Lo testimonierebbe la stessa Juventus, mettendo in difficoltà l’idea di modernità proposta da Atalanta, Roma e Napoli. Si legge: “L’effetto più importante è che la Juve ha chiuso il suo viaggio intorno a se stessa dandosi un andamento piuttosto italiano. Il brutto neologismo dice che si è Allegrizzata, ha restituito cioè il calcio entusiasta del Pirlo iniziale alla ragione che prevede equilibrio in fase difensiva e in mezzo al campo, due cose non indipendenti. L’Inter ha sempre fatto così, infatti ha vinto molte partite ma non ha mai convinto. C’è poi il Milan che è l’evoluzione del calcio italiano, non a caso Pioli è un ex difensore di classe, sembrava il nuovo Scirea, ha il compromesso tattico nella pelle. Il Milan gioca semplice. E questo ha portato grandi squadre come Roma, Napoli e la stessa Atalanta ad aver sbagliato epoca. Giocano bene a tratti e soprattutto dentro una modernità che non serve più.”