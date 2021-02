Salvione a Radio Crc: “Osimhen ha bisogno di tempo, è presto dare giudizi”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Pasquale Salvione , coordinatore del portale del Corriere dello Sport. “ A Genova il Napoli è stato sfortunato – ha detto Salvione a Radio Crc – si è reso protagonista della migliore prestazione offerta negli ultimi due mesi, ma nonostante ciò ha perso. Adesso la squadra di Gattuso è attesa da un ciclo terribile tra campionato, Coppa Italia ed Europa League”. In molti indicano le gare contro Atalanta e Juve come decisive per le sorti di Gattuso. “Da quello che sembra, la collera di De Laurentiis è diminuita – ha detto Salvione a Radio Crc – è ovvio che gli allenatori dipendono dai risultati. Se il Napoli dovesse continuare a perdere, ci potrebbe anche essere una decisione inaspettata. Però, qualora Gattuso venisse esonerato, sarebbe difficile trovare un sostituto. Si parla tanto di Benitez, però Rafa non mi sembra l’allenatore giusto per prendere una squadra in corsa. Benitez è un tecnico con cui aprire un nuovo ciclo”. Le prime cinque squadre in classifica possono contare su bomber di livello internazionale. Il Napoli non ha ancora capito di che pasta sia fatto Osimhen. “Però è presto per dare dei giudizi definitivi su Osimhen – ha detto Salvione a Radio Crc – è stato pagato tanto, ma Osimhen è stato tormentato dall’infortunio alla spalla e dal Covid. Gli darei ancora tempo”.