Occasione Rrahamani, l’infortunio di Manolas sarà la sua grande opportunità

Ora rientra Fabian, ma Manolas sembra difficilmente recuperabile per Bergamo. E l’impressione è che salterà pure la Juventus. Insomma, spazio a Rrahmani e Makismovic, messo in croce da tutti per la prova col Genoa. Il serbo è un punto debole in questo momento, forse perché si sente una riserva, forse perché patisce un ruolo di rincalzo: gioca in campionato solo quando uno dei due titolari dà forfait. In ogni caso, già tra due giorni i primi interrogativi, perché l’assenza del greco fa saltare il ritorno della difesa a 3 vista all’andata contro gli orobici. A meno che non sia Di Lorenzo spostato come centrale. È bene ricordare che questo gruppo continua a non somigliare a quelli che affossano un allenatore: certo, qualcuno pare turbato da quelle grida durante il match di Gattuso ma c’è grande compattezza, siamo in una nuova fase, nulla a che vedere con l’aria che si respirava nello spogliatoio con Ancelotti e che poi costrinse De Laurentiis al sacrosanto esonero di Carletto. Gattuso non sembra piegato dai risultati negativi, anzi intravede nella prova con il Genoa qualche bagliore, qualche speranza anche per il ritorno di Osimhen e perché Mertens potrebbe rientrare giovedì finalmente con la caviglia a posto. Ma per tornare a certi livelli bisogna blindare la difesa.