Napoli, la regina degli spreconi: “sorride” solo la classifica

Spreconi. E’ la parola che descrive meglio, al momento, i partenopei. Nonostante i problemi di gioco, gli errori individuali e di postura, come dice lo stesso Gattuso, sono le occasioni sprecate dal Napoli il vero tallone d’Achille degli azzurri. Sono primi in Italia per tiri fatti, ma hanno solo il quarto miglior attacco (44 gol), realizzando circa il 12% di quanto creato. Un dato che mette in allarme il reparto offensivo, in attesa del migliore Osimhen. A completare il quadro anche i contagi da Covid: il Napoli conta fin qui nove calciatori positivi, sei di questi sono arrivati tra lo scorso dicembre e oggi. Assenze che hanno impedito a Gattuso il lavoro quotidiano e al Napoli di trovare la sua strada. Tra moduli che non convincono e prestazioni altalenanti, le buone notizie arrivano solo dalla classifica: la zona Champions – obiettivo dichiarato – è ancora lì, distante solo tre punti.

Il Mattino