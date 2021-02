Mister Gattuso si gioca a Bergamo la “carta” Osimhen

Fino al 13 Novembre il Napoli aveva un modo di attaccare che spesso metteva in difficoltà le difese avversarie e la classifica aveva un colore diverso. Poi l’infortunio alla spalla e a seguire il Covid-19 hanno frenato tutto. Si tratta della punta nigeriana Victor Osimhen che nell’ultima sfida contro il Genoa, ha giocato in tutto 36 minuti, mostrando leggeri progressi sul piano fisico e la manovra ne ha tratto un piccolo giovamento. Ora c’è da pensare alla formazione da mandare in campo mercoledì contro l’Atalanta nel return-match di Coppa Italia per la semifinale e l’ex Lille potrebbe essere la carta a sorpresa. Da oggi riprenderanno gli allenamenti e si comincerà a capire se Osimhen farà parte dell’undici iniziale, oppure verrà mandato in campo a partita in corso. E’ certo che farà parte della spedizione per il match di Bergamo, la parola finale, come sempre spetterà a Gattuso e al suo staff.

Fonte: Corriere dello Sport