Marino,giornalista:”Presto uscirà un poster su Maradona e Napoli realizzato dal disegnatore Marvel”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giovanni Marino, giornalista.

“Con La Repubblica siamo stati inondati di mail di lettori sprovvisti del libro “Ciao Diego” e quindi torniamo in edicola venerdì, fino a esaurimento copie. C’è anche un’altra bella iniziativa: ci sarà anche un poster con un disegno su Maradona e Napoli realizzato dal disegnatore Marvel Lorenzo Ruggiero. Purtroppo abbiamo nuovamente un primato negativo e triste di contagi da COVID-19. Le scene che abbiamo visto nel weekend non aiuto. Questa malattia è invisibile ma letale, bisogna stare attenti e protetti. Se alla prima giornata di sole ci si butta addosso in assembramenti folli, poi non meravigliamoci se arriveranno altre restrizioni. Napoli? La costruzione dal basso regala ogni volta almeno 3-4 gol a partita agli avversari”.