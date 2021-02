Insigne e quota 100 che manca per “colpa” dei pali. Mertens a Napoli tra 48 ore

Essere ad un passo dai 100 gol, al momento sono 99 in tutte le competizioni, ma al momento i pali non vogliono renderlo felice. Si tratta di Lorenzo Insigne che dalla sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, che non gliene va bene una. Il rigore fallito contro i bianconeri, a seguire la sua peggior partita della stagione contro l’Hellas Verona, non ancora al massimo a livello psicologico. Poi ci si mette il palo contro il Parma, a seguire contro l’Atalanta dove esce per infortunio a 20 minuti dalla fine. Entra nel secondo tempo con il Genoa, non al massimo, ma anche in questo caso il palo. Il ragazzo di Frattamaggiore si vuole riprendere il Napoli a Bergamo, con un’ottima prestazione e magari segnare il gol tanto agognato per la squadra e non solo. Nel frattempo Mertens, il suo compagno di reparto è ancora ad Anversa, ma tra 48 ore potrebbe rientrare a Napoli, dove svolgerà il test dei tamponi e se tutto andrà per il meglio, si valuterà il problema alla caviglia. Per l’attacco azzurro sarebbe importante avere buone notizie dal belga, ma nel frattempo si spera nella quota 100 del capitano.

Fonte: Corriere dello Sport